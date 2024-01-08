Украина экспортировала почти 15 млн тонн грузов морем - Мининфраструктуры

Украина экспортировала уже почти 15 млн тонн грузов благодаря новому судоходному коридору в Черном море. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, сообщает Лига.Бизнес.

"По итогам работы украинского зернового коридора 27 стран мира получили нашу продукцию. На сегодняшний день это почти 15 млн тонн, которые вывезли 469 судов. Например, 33% грузов шли в Китай, 11% – в Египет, 4% – Индонезию и 2% – в Турцию. Суда из портов Большой Одессы прямо шли в эти страны" , — сказал он.

До широкомасштабного вторжения около 60% товарооборота и 80% экспорта агропродукции осуществлялось через морские порты.

В начале августа 2023 года после выхода России из Черноморской зерновой инициативы Военно-морские силы Украины определили новый временный коридор в/из украинских глубоководных портов.

"Сначала вышли суда, которые были заблокированы в портах Одессы из-за войны и не подпадали под действие зерновой инициативы, а в середине сентября в Черноморский порт зашли первые суда под загрузку украинским зерном. После этого еще больше грузо- и судовладельцев подтвердили свою готовность работать, потому что убедились в работоспособности украинского коридора" , — рассказал Васьков.

По его словам, вскоре в Украину должны приехать инспекторы Международной морской организации, чтобы убедиться, что Украина использует свои порты и морские пути для перевозки исключительно гражданских коммерческих грузов, в первую очередь агропродукции.