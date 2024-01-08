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В Воздушных силах прокомментировали нынешний результат работы ПВО

В Воздушных силах прокомментировали нынешний результат работы ПВО
Фото: Kelly Michals

В ночь на 8 января Российская Федерация выпустила по Украине много ракет, летящих по баллистической траектории, для уничтожения которых Силам не хватает современных западных систем. Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона на просьбу прокомментировать нынешний результат работы ПВО, сообщает Украинская правда.

"Большое количество баллистических ракет выпустил враг, это и "Кинжалы" и ракеты, которые заходят на цель по баллистической траектории (Х-22), 6 (баллистических) "Искандеров", С-300/С-400. Это все летит по баллистической траектории.
Надо понимать, что такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, в частности системами Patriot. Поэтому - такой результат сегодня. Многие уже говорят "не слишком большой процент сбития". Процент остается таким, как и был (в частности по ракетам Х-101, которых сейчас уничтожено 18 из 24)", – сказал Игнат.

Игнат также отметил, что было сбито 100% "Шахедов", запущенных по Украине в ночь на 8 января (8 из 8). Также, по словам спикера Воздушных сил, не все ракеты, которые запустил враг, достигли цели. Однако эти детали раскрываться не будут, чтобы не "облегчать жизнь врагу".

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