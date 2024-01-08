На польской границе в очередях почти 2000 грузовиков – ГПСУ

На границе Украины и Польши в очереди стоят примерно 2 тысячи грузовиков, продолжается блокировка направлений трех пунктов пропуска. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская – Гребенное", "Краковец – Корчёва", "Ягодин – Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины" , – сказал спикер.

Демченко напомнил, что 6 января около 21 часов было разблокировано движение на направлении пункта пропуска "Шегини - Медыка", но очереди еще остаются - по состоянию на утро сегодня 550 грузовиков. После разблокировки движение грузовиков на этом направлении стало более интенсивным.

На других участках границы движение грузовиков не блокируется. Есть уменьшение очередей грузовых транспортных средств в сторону Украины. Интенсивность движения на въезд и выезд обеспечивается. Очередь остается только на территории Словакии в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород". По состоянию на утро сегодня ожидало проезда 400 грузовиков, сообщил он.