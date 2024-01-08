Польша внедряла "необходимые процедуры" из-за удара РФ по Украине

Польская армия внедрила "необходимые процедуры" защиты территории страны в связи с интенсивным обстрелом территории Украины 8 января. Об этом заявили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши, сообщает Лига.net.

Поляки заявляют, что наблюдали за российским обстрелом по территории Украины, во время которого оккупанты запустили 59 ракет, 18 из которых сбили Воздушные силы, и восемь дронов.