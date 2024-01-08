Британская разведка: В России заявили о возобновлении подразделения "СМЕРШ"

Британская разведка обратила внимание на заявления российских политиков в конце 2023 года о восстановлении советского контрразведывательного подразделения "СМЕРШ", сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 8 января.

Аналитики отметили, что в начале января 2024 года в открытых источниках появилось изображение оперативников, которые, очевидно, носили нашивки "СМЕРШ".

В британской разведке напомнили, что название подразделения – это аббревиатура от русской фразы "смерть шпионам". Подразделение, которое основал диктатор СССР Иосиф Сталин, существовало в 1941-1946 годах.

В обзоре Минобороны указывают, что неясно, указывает ли новое название на какие-то существенно новые возможности или роль российской контрразведки, или это просто изменение названия.