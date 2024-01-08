Польский еврокомиссар пригрозил заблокировать свободную торговлю ЕС с Украиной

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский предостерег перед новым кризисом, который может спровоцировать чрезмерный агроимпорт из Украины в ЕС. С текстом письма президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и вице-президенту ЕК по торговле Валдису Домбровскису ознакомилась радиостанция RMF FM, сообщает Европейская правда.

Документ является позицией польского комиссара по проекту нового регламента ЕК о продлении режима свободной торговли с Украиной.

Как неофициально стало известно RMF FM, Януш Войцеховский не поддержит регламент, если его предложения не будут учтены. Внутренние консультации ЕК по этому вопросу завершаются завтра.

Януш Войцеховский предлагает, чтобы новый регламент содержал защитные положения, подобные тем, которые ЕК уже однажды применяла к импорту украинского рапса, кукурузы, подсолнечника и пшеницы.

Польский комиссар также призывает к количественным ограничениям на сахар и мясо птицы, импорт которых, по его мнению, стремительно растет и грозит дестабилизировать рынок ЕС.

"Продление торговых привилегий для Украины, предусмотренных регламентом ЕС, срок действия которого истекает в этом году, без защитных положений и количественных ограничений грозит новым кризисом излишка импортируемой сельскохозяйственной продукции из Украины" , – говорится в письме Януша Войцеховского.

Еврокомиссар пишет, что ЕС "должен переосмыслить концепцию своей помощи, которая предполагает неограниченную открытость". Он возлагает ответственность за нынешнее положение дел на Россию, блокирующую Черное море и вытесняющую Украину с ее традиционных рынков в Азии и Африке.

Комиссар повторяет свое предложение поддержать украинский транзит в морские порты ЕС, откуда украинское зерно будет транспортироваться на африканские и азиатские рынки.