Украина готовит аэродромы для приема самолетов F-16 – Минобороны

Украина готовит аэродромную инфраструктуру для приема истребителей F-16. Одновременно на Западе проходят обучение летчики и инженеры. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил Павлюк, работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему сил обороны Украины продолжается как внутри Украины, так и в рамках международной коалиции военно-воздушных сил. Эти процессы происходят одновременно.

"Работаем над внедрением до конца 2024 года "Быстрого трека". В его рамках проведена оценка аэродромов для многоцелевых истребителей. Также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 года по широкому набору программ" , - сообщил он.

По его словам, внутри Украины идет сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры, ее защите, в том числе средствами ПВО и по ряду других вопросов.

Павлюк отметил, что подготовка на территории Украины проходит в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и летного персонала для выполнения боевых задач.