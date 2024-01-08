В 2023 году доходы местных бюджетов выросли на 44 млрд
В прошлом году в общий фонд местных бюджетов поступило на 43,8 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году, - 441,9 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, сообщает Экономическая правда.
Основными доходами местных бюджетов в 2023 году были:
- 289,4 млрд грн - налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- 55,8 млрд грн - единый налог;
- 34,5 млрд грн - плата за землю;
- 22,4 млрд грн - акцизный налог;
- 14,5 млрд грн - налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;
- 9,1 млрд грн - налог на недвижимое имущество.
Прирост доходов общего фонда местных бюджетов до 2022 года зафиксировали в Киевской (+26%), Черкасской (+20,8%), Закарпатской (+17,5%), Ровенской областях (+16,2%), а также в Киеве (+17,6%).
"Увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или с территорий, которые были или являются временно оккупированными РФ", - пояснили в Минфине.
Наименьший показатель доходов, соответственно, обнаружили в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были или являются временно оккупированными РФ, в частности в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.
В Минфине подчеркнули, что благодаря быстрой адаптации к военному положению предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления удалось обеспечить увеличение доходов общего фонда местных бюджетов на 11% по сравнению с 2022 годом.
За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и в дальнейшем имеют возможность осуществлять финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.