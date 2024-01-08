Комитет Рады рекомендует голосовать за отзыв Безуглой

8 января Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал внеочередно включить в повестку дня работы ВРУ проект об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета, зарегистрированного 6 января. Об этом идет речь в документе на сайте украинского парламента, сообщает Лига.net.

Регламентный комитет принял заключение на проект постановления № 10391 ВРУ "Об отзыве народного депутата Украины Безуглой М.В. с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".

Согласно ему, регламентный Комитет рекомендует Раде включить этот проект вне очереди без голосования в повестку дня сессии ВР, рассмотреть его и принять решение.

Инициаторами проекта постановления по Безуглой выступили 11 нардепов, в том числе председатель комитета Александр Завитневич и секретарь комитета Роман Костенко. Согласно украинскому законодательству, в случае отзыва Безуглой она останется этого комитета.