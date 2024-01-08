Бронирование за большие налоги: в Раде назвали идею дискриминационной

Идея бронирования работников от мобилизации при уплате ими не менее 6000 гривен в месяц налогов носит дискриминационный характер. Поэтому вряд ли она получит поддержку. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

"Такие предложения дискредитируют сразу по нескольким признакам - профессия, территория, ВПЛ, имущественное положение. Это нарушает основной принцип, который должен быть соблюден в воюющей стране - справедливости жертвы" , - сказал он.

По его словам, жертвовать здоровьем, свободой, имуществом должны все равно, иначе дискредитируется сама идея борьбы и победы.

Гетманцев напомнил, что дискуссия по освобождению от мобилизации по имущественному цензу, так называемый налог на трусость, идет в обществе с разной степенью напряженности с 24 февраля 2022 года.

"Не думаю, что дискуссия, которая в очередной раз обострилась, имеет перспективу" , - сказал депутат.

Гетманцев отметил, что во время войны не платить налоги, работать "в черную" - это совершенно безнравственно.