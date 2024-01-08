В ЕС осудили использование Россией ракет по КНДР против Украины

В Еврокомиссии прокомментировали сообщения о вероятном использовании Россией баллистических ракет, полученных из Северной Кореи, в недавних атаках против Украины. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает Европейская правда.

По его словам, Евросоюз неоднократно четко давал понять международным партнерам, что любой, кто помогает РФ в ее агрессии против Украины, в нарушении Устава ООН и международного права, будет нести ответственность за последствия.

"Поэтому мы, конечно, осуждаем любые иностранные поставки оружия для России... Потенциальные поставки оружия из Северной Кореи в РФ также могут представлять нарушение резолюций Совета безопасности ООН и санкций ООН, поэтому, конечно, мы относимся к этому очень серьезно" , – отметил Стано. ﻿

Он добавил, что в ЕС обсуждают ситуацию с международными партнерами, между собой в Евросоюзе, поскольку Брюссель решительно осуждает это и призывает всех не продолжать поддерживать российскую агрессию против Украины.