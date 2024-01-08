В Украине более 700 населенных пунктов без света из-за непогоды

В Украине из-за снега и мороза обесточены 705 населенных пунктов в 10 областях, спасатели отбуксируют автомобили, застрявшие в снежных заносах. Об этом заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сообщает Укринформ.

По состоянию на 12:00 подразделения ГСЧС осуществили 25 выездов на буксировку автомобилей, в том числе автомобиля быстрого и рейсового автобуса, где находились 15 человек, в том числе трое детей.

Также было 36 выездов на уборку сваленных деревьев.

По информации Укрэнерго, обесточены 705 населенных пунктов в 10 областях: Днепропетровская - 162, Кировоградская - 161, Одесская - 233, Черниговская - 7, Запорожская - 41, Николаевская - 62, Черкасская - 1, Киевская - 26, Хмельницкая - 8, Донецк 4.

Из-за усложнения погодных условий в Кривом Роге обесточены пять котельных, без отопления остались 12 многоквартирных домов и школа, работают бригады облэнерго.

Проезд по всем дорогам общего пользования обеспечен. Работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автодорогах.