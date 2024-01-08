ХАМАС использует оружие из КНДР в войне с Израилем – Южная Корея

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) в понедельник, 8 января, подтвердила информацию об использовании террористической группировкой ХАМАС оружия из КНДР в войне против Израиля, сообщает Укринформ.

Опубликовав новую фотографию части северокорейского снаряда для РПГ, NIS подтвердила информацию от "Голоса Америки" о том, что террористы ХАМАС использовали РПГ F-7 производства Северной Кореи.

На фото в опубликованной в прошлую пятницу новости от «Голоса Америки» видно, что на пылу гранатомета F-7, якобы использовавшего ХАМАС, была комбинация корейских символов и цифр, таких как "비저-7류" и "시8- 80-53".

Отвечая на вопрос о новости, в NIS ответили, что ее "оценка такая же, как в новости Голоса Америки".

"Предохранитель с корейскими иероглифами расположен в средней части снаряда для F-7 северокорейского производства" , - сообщили в разведывательном агентстве, предоставляя фотографию гранатомета F-7 в разобранном виде.

В ведомстве также добавили, что "собирают подробные доказательства вероятных поставок по Северной Корее своего оружия ХАМАСа, такие как объемы торговли и сроки торговли оружием".

Северная Корея отвергла предположение, что ХАМАС использовал северокорейское оружие для нападений на Израиль, назвав новость «безосновательной» и обвинив Соединенные Штаты в создании фальшивых обвинений против Северной Кореи.