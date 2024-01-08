Close button

В РФ сдетонировала взрывчатка на железной дороге у нефтебазы – Telegram-каналы

В РФ сдетонировала взрывчатка на железной дороге у нефтебазы – Telegram-каналы
Фото: Pixabay

В Свердловской области России сдетонировало взрывное устройство на железнодорожных путях неподалеку нефтебазы, сообщает Украинская правда.

Около 14:30 российские Telegram-каналы  Baza и Shot сообщили, что спасательные службы проверяют информацию о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. 

Утверждается, что взрыв произошел на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато, возле которой расположена нефтебаза. 

По предварительной версии, как утверждают Telegram-каналы, под цистерной сработало взрывное устройство. Рядом с местом взрыва нашли еще одно взрывное устройство.

Новости

Популярные темы форума

analytics