В РФ сдетонировала взрывчатка на железной дороге у нефтебазы – Telegram-каналы
В Свердловской области России сдетонировало взрывное устройство на железнодорожных путях неподалеку нефтебазы, сообщает Украинская правда.
Около 14:30 российские Telegram-каналы Baza и Shot сообщили, что спасательные службы проверяют информацию о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле.
Утверждается, что взрыв произошел на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато, возле которой расположена нефтебаза.
По предварительной версии, как утверждают Telegram-каналы, под цистерной сработало взрывное устройство. Рядом с местом взрыва нашли еще одно взрывное устройство.