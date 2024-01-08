WSJ: РФ размещает ядерное оружие в Беларуси возле границ НАТО

Россия разворачивает ядерное оружие на территории Беларуси. Данные манипуляции через посредство режима Лукашенко Кремль выполняет на границах со странами-членами НАТО.﻿ Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Как отмечает издание, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в конце прошлого месяца заявил, что Россия завершила развертывание тактического ядерного оружия в стране.

В ходе заявлений о передаче американские чиновники не предоставили полной информации по реализации данного плана. Допускалось, что белорусский диктатор блефует.

В то же время, в июле прошлого года Разведывательное управление Министерства обороны США заявило, что нет "никаких оснований сомневаться" в заявлениях Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь.

Разведданные с открытых источников

"Федерация американских ученых проанализировала разведывательные данные из открытых источников, в том числе видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, и пришла к выводу, что "авиабаза "Лида", расположенная в 40 километрах от литовской границы, и единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом в выполнение новой миссии Беларуси по "ядерному обмену" с Россией" , - пишет WSJ.

В издании отмечают, что Лукашенко заявил об этом во время того, когда Россия начала более агрессивную риторику по отношению к Западу. Недавно Путин сказал, что у Финляндии могут "возникнуть проблемы" из-за вступления в НАТО.

В ноябре заместитель председателя Совета безопасности России Медведев назвал Польшу "врагом", рискующим потерять свою независимость.

"Провокационный ядерный шаг Путина в Беларуси является напоминанием о том, что стоит на кону в Украине" , - подытожили в WSJ.

Опровержение от белорусской мониторинговой группы

Впрочем, в противовес утверждениям The Wall Street Journal, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" подчеркивает, что при всем перечне источников, издание так и не предоставило конкретных доказательств наличия на территории Беларуси тактического ядерного оружия РФ.

Российское ядерное оружие в Беларуси

В конце мая министры обороны РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва передала Минску ракетные комплексы "Искандер-М", способные запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российская авиация неоднократно атаковала приграничные регионы Украины самолетами, следующими с территории Беларуси.

Армия РФ тесно сотрудничает с диктаторским режимом Лукашенко и активно проводит на ее территории военную пропаганду, привлекает свои террористические подразделения в совместные "учения", проходящие более 87 недель.

В ноябре мы также сообщали, что Россия продолжала перебазировать компоненты тактического ядерного оружия на территорию Беларуси в середине сентября. По данным железнодорожников, оккупанты перебросили 2 поезда, в составе которых насчитывалось более 26 вагонов.