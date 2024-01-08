Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Кувейта шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Спасибо Кувейту за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, голосование по ключевым украинским резолюциям в ООН и своевременную помощь электрогенераторами накануне зимы" , - заявил он.

Во время разговора Зеленький рассказал эмиру Кувейта о противодействии ракетному террору, который Россия возобновила во время новогодних праздников. Кроме того, лидеры обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах.

"Украина прилагает максимальные усилия для восстановления справедливого мира. Мы обеспечиваем свободу судоходства в Черном море и остаемся гарантом мировой продовольственной стабильности" , - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина активно работает над следующими шагами по реализации формулы мира.

Кроме того, Зеленский сообщил, что пригласил Кувейт прислать представителя на следующую встречу советников в Давосе и принять участие в подготовке будущего Глобального саммита мира.

Украинская "формула мира"

Впервые президент Украины Владимир Зеленский инициировал ее во время выступления на саммите G20. В частности, она предусматривает: