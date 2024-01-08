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Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Кувейта

Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Кувейта
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Кувейта шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Спасибо Кувейту за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, голосование по ключевым украинским резолюциям в ООН и своевременную помощь электрогенераторами накануне зимы", - заявил он.

Во время разговора Зеленький рассказал эмиру Кувейта о противодействии ракетному террору, который Россия возобновила во время новогодних праздников. Кроме того, лидеры обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах.

"Украина прилагает максимальные усилия для восстановления справедливого мира. Мы обеспечиваем свободу судоходства в Черном море и остаемся гарантом мировой продовольственной стабильности", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина активно работает над следующими шагами по реализации формулы мира.

Кроме того, Зеленский сообщил, что пригласил Кувейт прислать представителя на следующую встречу советников в Давосе и принять участие в подготовке будущего Глобального саммита мира.

Украинская "формула мира"

Впервые президент Украины Владимир Зеленский инициировал ее во время выступления на саммите G20. В частности, она предусматривает:

  • радиационную и ядерную безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);
  • продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
  • энергетическую безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • справедливость;
  • экоцид, потребность немедленной защиты природы;
  • недопущение эскалации;
  • фиксацию окончания войны.

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