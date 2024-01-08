В Раде подсчитали, на сколько хватит денег без финпомощи Запада

Украина обязательно получит финансовую помощь от международных партнеров. Но нужно пройти январь и февраль за счет собственных ресурсов. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

"Чтобы пройти январь-февраль, у нас есть необходимый ресурс, который мы наработали в прошлом году" , - сказал он.

По его словам, на едином казначейском счете есть хороший запас, чтобы с учетом наших внутренних доходов пройти январь. "Итак, за январь и даже за февраль я не волнуюсь" , - сообщил Гетманцев.

В то же время, деньги от внешней помощи будут в лучшем случае в марте или, возможно, даже в апреле.

Как отметил Гетманцев, Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года.

"МВФ, Всемирный банк, правительства разных стран, Еврокомиссия - это все части инфраструктуры этого механизма. И если пробуксовывает какой-то из этих элементов по любым причинам, по политическим или еще каким-либо, на помощь приходит какой-то другой. Пример - это Япония. Они нам обещали в 2024 году 4 млрд долларов, но два перенесли на 2023 год, и мы их получили в декабре. Это для того, чтобы у нас не было кассовых разрывов" , - сказал он.