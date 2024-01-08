В Раде подсчитали, на сколько хватит денег без финпомощи Запада
Украина обязательно получит финансовую помощь от международных партнеров. Но нужно пройти январь и февраль за счет собственных ресурсов. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.
"Чтобы пройти январь-февраль, у нас есть необходимый ресурс, который мы наработали в прошлом году", - сказал он.
По его словам, на едином казначейском счете есть хороший запас, чтобы с учетом наших внутренних доходов пройти январь.
"Итак, за январь и даже за февраль я не волнуюсь", - сообщил Гетманцев.
В то же время, деньги от внешней помощи будут в лучшем случае в марте или, возможно, даже в апреле.
Как отметил Гетманцев, Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года.
"МВФ, Всемирный банк, правительства разных стран, Еврокомиссия - это все части инфраструктуры этого механизма. И если пробуксовывает какой-то из этих элементов по любым причинам, по политическим или еще каким-либо, на помощь приходит какой-то другой. Пример - это Япония. Они нам обещали в 2024 году 4 млрд долларов, но два перенесли на 2023 год, и мы их получили в декабре. Это для того, чтобы у нас не было кассовых разрывов", - сказал он.
Гетманцев уверен, что деньги от партнеров Украина в любом случае получит, но нам нужно пройти эти два месяца.
"И для того чтобы их пройти, партнеры нам дают подушку за счет других источников. Это нормально", - добавил он.