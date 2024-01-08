В Мининфраструктуре назвали условия для восстановления порта Херсона

Возобновление работы Херсонского порта пока невозможно. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, сообщает Лига.Бизнес.

"Херсонский порт находится в простое с 24 февраля 2022 года. Даже после деоккупации города мы не можем его запустить. Это прежде всего связано с регулярными обстрелами города. Во-вторых, из-за оккупации левого берега и Кинбурнской косы судоходство там сейчас опасно" , – объяснил он.

В 2020 году Украина впервые начала сдавать морские порты в концессию – Херсонский морской торговый порт был одним из первых. Победителем конкурса на концессию ГП "Херсонский морской торговый порт" стала компания Рисоил-Херсон. Она планировала инвестировать в порт более 300 млн грн.

В мае 2022 года Министерство инфраструктуры объявило о закрытии четырех морских портов на территории юга, которую в то время оккупировала Россия. Порты в Бердянске, Мариуполе, Скадовске и Херсоне были закрыты до возобновления украинского контроля над ними.

11 ноября 2022 года украинские войска вошли в Херсон и окрестные населенные пункты, освободив их из-под оккупации.

В августе 2023 года стало известно, что Кабинет министров решил расформировать госпредприятие "Херсонский морпорт" – его присоединят к госпредприятию "Стивидорная компания "Ольвия" в Николаеве.