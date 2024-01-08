Безработица в Украине вдвое превысила довоенные показатели – Гетманцев

Фактический уровень безработицы в Украине на конец 2023 года почти вдвое превысил аналогичный показатель по состоянию на конец довоенного 2021 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, несмотря на официальную статистику, согласно которой в 2023 году в Украине произошло сокращение количества зарегистрированных безработных, фактический показатель безработицы по сравнению с довоенным 2021 годом вырос почти вдвое.

"Если считать по методике Международной организации труда, то у нас безработица 19% - в два раза больше, чем было в 2021 году. Мы понимаем, что официальная статистика не отражает тех, кто избегает мобилизации. Поэтому в фонде занятости у нас значатся менее 100 тысяч безработных" , - заявил Гетманцев.

Одним из последствий роста безработицы является обнищание населения, что, к сожалению, является нормальным явлением во время войн.

"Война - это такой период, когда все беднеют. Из-за войны у нас существенно возросла безработица и уровень бедности. Это абсолютно предсказуемо" , - констатировал Гетманцев.

Напомним, Национальный банк Украины в своем октябрьском Инфляционном отчете прогнозировал, что уровень безработицы в Украине в 2023 году составит 19,1, в 2024 году - 16,5%, в 2025 году - 14,2%.

По официальным данным Государственной службы статистики, на конец довоенного 2021 года уровень безработицы в Украине составлял 10,3%.