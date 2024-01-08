Комитет Рады увидел коррупционные риски в законопроекте о мобилизации
Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании в понедельник признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила председатель комитета Анастасия Радина в комментарии УП.
По ее словам, комитет пришел к выводу, что мобилизация нужна в Украине, но некоторые нормы законопроекта имеют коррупционные риски. Какие именно, Радина не уточнила и пообещала предоставить эту информацию позже.
Она добавила, что на заседании присутствовали представители Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ. Они согласились с выводом комитета и пообещали устранить недостатки.
Предыстория:
- 25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.
- Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.