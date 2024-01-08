Комитет Рады увидел коррупционные риски в законопроекте о мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании в понедельник признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила председатель комитета Анастасия Радина в комментарии УП.

По ее словам, комитет пришел к выводу, что мобилизация нужна в Украине, но некоторые нормы законопроекта имеют коррупционные риски. Какие именно, Радина не уточнила и пообещала предоставить эту информацию позже.

Она добавила, что на заседании присутствовали представители Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ. Они согласились с выводом комитета и пообещали устранить недостатки.

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