FT: Россияне имеют преимущество в РЭБ и сбивают с курса ракеты HIMARS

Россия сейчас превосходит Украину в радиоэлектронной борьбе, ведь инвестировала в РЭБ задолго до вторжения, но Украина пытается догнать агрессора. Оккупанты стали чаще использовать РЭБ, чтобы сбить с курса высокоточные западные боеприпасы, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Financial Times.

"Обе стороны инвестировали значительные средства в системы, способные нейтрализовать армии беспилотников друг друга, но Москва сохраняет преимущество, поскольку она уже сосредоточилась на этих возможностях еще до начала полномасштабного вторжения в Украину почти два года назад.

Украинские силы, однако, пытаются догнать ее".

По словам начальника управления радиоэлектронной борьбы и кибернетической войны Генштаба ВСУ полковника Ивана Павленко, в последнее время россияне производят так много дронов, что это становится огромной угрозой:

"То, что происходит здесь, массовое использование беспилотников - это что-то новое... Поэтому радиоэлектронная борьба приобретает все большее значение".

Павленко призвал союзников предоставить Украине больше средств, которые могут "подавить или подменить" спутниковую систему наведения (GNSS) российских управляемых ракет и беспилотников.

Кроме того, по его словам, поскольку российские системы РЭБ требуют высокотехнологичных компонентов, таких как усилители, синтезаторы и программное обеспечение, важно, чтобы западные союзники наложили санкции на эти компоненты.

Также Россия чаще применяет средства РЭБ для того, чтобы сбить с курса Украины высокоточные боеприпасы, поставляемые с Запада, такие как ракеты HIMARS и артиллерийские снаряды Excalibur.

Москва также использует РЭБ для имитации запусков ракет и беспилотников, чтобы сбить с толку украинскую ПВО и определить ее местонахождение.

Без защиты от РЭБ украинские войска становятся легкой добычей для артиллерийских ударов, управляемых беспилотниками, беспилотников, сбрасывающих бомбы, и ударов камикадзе путем подрыва беспилотных летательных аппаратов.

Системы РЭБ бывают разных форм и размеров, от радарных комплексов и установленных на грузовиках приемников-передатчиков до карманных устройств. Обе стороны поспешили защитить свои войска, установив импровизированные системы РЭБ, которые, по словам одного украинского инженера, волонтеры собирают в гаражах.

И в России, и в Украине сохранились мощные научно-исследовательские школы по РЭБ, созданные еще в советское время, но российское правительство уже более десяти лет инвестирует значительные средства в новое оборудование.

Россияне способны использовать системы РЭБ на большей части фронта.

Так, российская система подавления наведения "Полюс-21" может быть размещена на земле, на башнях или установлена на транспортных средствах и может перекрывать зону радиусом 150 км, согласно отчету военного консалтинга, предоставленному изданию.

Система "Мурманск" - использует огромные выдвижные 32-метровые антенные-башни, установленные на мобильных бронированных машинах.

Сейчас в Украине утверждают, что улучшили свои возможности РЭБ благодаря системам отечественного производства, которые поставляют западные союзники, хотя детали держатся в тайне.

Украинская система "Буковель", которую можно установить на транспортные средства, обнаруживает беспилотники, глушит их передачу данных и может блокировать спутниковые системы наведения, включая российский "Глонасс". Высоко оценивая ее эффективность, украинские военные призвали правительство изготовить гораздо больше таких систем.

Новая украинская система под названием "Покрова", по некоторым данным, может противодействовать ракетам, блокируя их системы наведения.

Павленко заявил, что очень важно, чтобы истребители F-16 были оснащены современными системами РЭБ, добавив, что Киев работает с союзниками над этим требованием.

Павленко добавил, что Украина может быть использована как лаборатория РЭБ, хотя и признал, что некоторые западные военные неохотно делятся технологиями:

"Любое сложное высокотехнологичное оборудование имеет программное обеспечение, на которое можно влиять. И за этим будущее. Такой подход является более перспективным, и где лучше всего его испытывать, как не в Украине?".