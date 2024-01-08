Кулеба: Партнеры не требуют от Украины, чтобы она начала переговоры с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные союзники не требуют от Украины, чтобы она начала переговоры с Россией по замораживанию боевых действий, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в интервью испанскому изданию El Pais.

Он подчеркнул, что этот вопрос не обсуждается в ходе встреч в формате делегаций или закрытых встречах. Кулеба заметил, что никто не видит такой вариант опцией и считает это только шумом.

Глава МИД отметил, что российский президент Владимир Путин не изъявляет желания ни заморозить конфликт, ни заключать мир с Украиной.

Кулеба призвал внимательно относиться к предложениям о заморозке конфликта, поскольку, по его мнению, они способствуют Кремлю и не учитывают угрозу со стороны России.

Министр также напомнил о предыдущих попытках переговоров с РФ, указав на 200 раундов и 20 соглашений о прекращении огня с 2014 по 2022 год, которые не завершились мирным разрешением конфликта, а привели к полномасштабному российскому вторжению.

"Бывают войны, в которых одна сторона должна победить, а другая — проиграть. И российская агрессия против Украины — это именно такая война. Украина должна победить. Россия должна проиграть. И все политическое мышление должно быть сосредоточено на достижении этой цели" , — отметил он.

Как сообщалось, газета The New York Times писала, что президент страны-агрессора Владимир Путин, по крайней мере, с сентября через посредников посылает сигналы о готовности к прекращению огня в захватнической войне против Украины, которое будет предусматривать заморозку боевых действий на нынешней линии столкновения.