Украина и три страны обратились в ІКАО против Ирана по делу сбития рейса МАУ

В четвертую годовщину сбития иранскими военными рейса 752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) представители правительств Украины, Канады, Швеции и Великобритании инициировали рассмотрение спора в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против Ирана за использование оружия против гражданского самолета, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ровно 4 года назад, 8 января 2020 года, Иран сбил рейс 752 МАУ, в результате которого погибли 176 человек, включая граждан и резидентов наших стран.

В течение всех этих лет Тегеран отказывается взять на себя полную международно-правовую ответственность за сбитие рейса PS752, несмотря на многочисленные попытки вступить в переговоры по этому вопросу, говорят в МИД.

Сегодня министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство совместно инициировали рассмотрение спора в Международной организации гражданской авиации (ІКАО) против Исламской Республики Иран за использование оружия против гражданского воздушного судна в полете в нарушение его международно-правовых обязательств в соответствии со статьей 3bis

"Чикагской конвенции" и передали спор на рассмотрение Совета для принятия решения" , - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что начало этого производства сегодня, 8 января, "отражает наше обязательство перед семьями жертв, заслуживающих восстановления справедливости".

"Это также свидетельствует о нашем доверии к Совету ІКАО и международному сообществу в целом как к стражу безопасности гражданской авиации, в частности, при урегулировании споров в случае их возникновения" , - указывается в совместном заявлении.

Также в ведомстве отметили чрезвычайную важность, чтобы нарушители норм международного права понесли ответственность.

"Мы надеемся, что эти действия, вместе с нашим стремлением восстановить справедливость в рамках Международного Суда ООН, приведут к реальным изменениям и помогут предотвратить подобные трагические события в будущем. Справедливость восторжествует" , - резюмируют представители четырех стран.

Катастрофа рейса МАУ в Иран

Напомним, 8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании "МАУ" был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами крушения стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

7 июля 2022 стало известно, что авиакомпания МАУ подала иск против Ирана за сбитый пассажирский самолет над Тегераном.