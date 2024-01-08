В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 8 января

В течение суток произошло 55 боестолкновений между Силами обороны Украины и российскими захватчиками, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 8 января.

В ночь на 8 января 2024 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника: 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, 4 аэробалистических ракеты Х-47М2 "Кинжал", 24 крылатых ракет Х-10 -555/Х-55, 8 крылатых ракет Х-22, 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П. Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты. В этот раз враг атаковал Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Хмельницкую области. Противовоздушной обороной уничтожены 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В течение суток произошло 55 боевых столкновений. Всего в сутки враг нанес 55 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Заречье, Муравейник, Гремяч Черниговской области; Фотовиж, Толстодубово, Запсилье Сумской области; Веселое, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 5 атак у Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки, Кисловки, Табаевки, Песчаного, Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе Новоселовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в районах Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 14 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника недалеко от Новомихайловки Донецкой области, где враг 7 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовку, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки Запорожской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Змиевка, Крынки, Тягинка, Ивановка, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Да, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Подразделения ракетных войск поразили 2 склада боеприпасов противника.