В Николаевской области из-за непогоды закрыли движение по некоторым трассам
В Николаевской области вечером понедельника, 8 января, было принято решение о закрытии движения по некоторым трассам. Это связано со сложными погодными условиями, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказал начальник Николаевской ОВ Виталий Ким, сообщает его Telegram-канал.
"В связи с ухудшением погодных условий закрываем движение для грузового транспорта и автобусов на некоторых участках трасс в Николаевской области", – написал Ким.
Движение перекрыто на следующих трассах:
- М-13 из Кропивницкого на Кишинев (в пределах Николаевской области);
- М-14 в Одессу;
- Н-11 на Днепр;
- Н-14 на Кропивницкий;
- Н-24 на Киев.
По словам Кима, по состоянию на 18:00 в области пока остаются обесточенными 30,8 тысяч потребителей.
"Все службы работают в усиленном режиме, происходит расчистка и обработка путей противогололедной смесью", - подчеркнул он.
Ухудшение погоды в Украине
Напомним, что 8 января погода резко ухудшилась по всей территории Украины. Из-за мощного мороза, шквального ветра и осадков обесточены сотни населенных пунктов. Также в ряде регионов есть сбои в работе общественного транспорта, а гололедица и сильный ветер спровоцировали падение деревьев, пробки и аварии.