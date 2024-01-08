Зеленский: От массированной атаки 8 января пострадали 45 человек, известно о 4 погибших

От российской массированной атаки 8 января пострадали 45 человек, также известно о 4 погибших, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"Сегодняшнее утро опять, к сожалению, началось с массированной ракетной атаки. Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область. 45 человек пострадали, и по состоянию на данный момент известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким! Государство-террорист непременно почувствует наш ответ".

По информации Зеленского, в трех областях Украины еще продолжаются аварийно-спасательные работы после ударов российской армии: Донецкая, Херсонская, Хмельницкая.

Президент также сообщил, что провел совещание по дальнейшей международной работе, он анонсировал насыщенный месяц во внешней политике.

"Многие шаги будут, и я уверен: сможем усилить наше государство. Нашу ПВО. Нашу работу с партнерами по дронам. санкций Работаем и над новыми санкциями: архитектура давления на Россию должна укрепляться.

И еще одна приоритетная задача – приблизить реальные решения для использования в интересах Украины и впоследствии – конфискации российских активов для восстановления справедливости".