Ракетный удар по Покровску: спасатели завершили поисковую операцию

В понедельник, 8 января, завершена спасательная операция на завалах в Покровске и Покровском районе Донецкой области, которые пострадали после ракетного удара российской армии, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов. Погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков. Следователи осматривают найденные фрагменты тел, криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию. В настоящее время удалось установить 5 жертв. Опознано трое погибших из с. Ровное — трехлетнюю девочку, ее папу и маму, 32 и 30 лет. В Покровске опознаны 34-летний мужчина и 37-летняя женщина" , — отметил вын.

По данным Клименко, в результате удара 11 человек погибли целыми семьями. Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел.

Как сообщалось, 6 января российские войска нанесли ракетный удар по Покровскому району Донецкой области. В результате атаки погибли 11 человек и еще 10 получили ранения.