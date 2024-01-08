Умеров рассказал о результатах борьбы с коррупцией в Минобороны

В Украине ожидается больше новостей о задержаниях и уголовных делах относительно схем в Министерстве обороны. Над этим активно работают в ведомстве, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

По его словам, изменения в Министерстве обороны будут заметны все чаще. Сейчас очищение системы от недобросовестных участников является одним из приоритетов ведомства. Над этим работают совместно с правоохранительными органами.

Умеров подчеркнул, что на полную заработал внутренний аудит Министерства обороны и обновленная генеральная инспекция Минобороны.

"Они уже обнаружили много нарушений - за последние 4 месяца более чем на 10 миллиардов нарушений, совершенных ранее. Жестко реагируем на все случаи. Тесно сотрудничаем со стражами порядка и специальными службами" , - добавил глава Минобороны.

Он напомнил, что в декабре СБУ вместе с Минобороны ликвидировали схему на закупках боеприпасов для ВСУ на почти полтора миллиарда гривен.

"Это то, о чем мы можем говорить публично. Дальше будут еще новости" , - пообещал Умеров.

Также ведомство работать над системным решением проблемы - путем внедрения закупок по стандартам НАТО. Это делают с учетом того, чтобы не навредить непрерывным поставкам оружия и тылового имущества ВСУ.

Министр напомнил, что недавно была презентована работа первого специального агентства - "Государственного оператора тыла" - которое будет закупать тыловое имущество, в частности еду, одежду, горючее. Также происходит кадровая перезагрузка "Агентства оборонных закупок", оно специализируется на закупке оружия.

"Есть уже конкретные результаты. За четыре месяца удалось сэкономить по всем тыловым закупкам примерно 3,5 млрд грн. Это ориентировочно 20% от запланированной суммы закупок" , - рассказал Умеров.

Кроме того, впервые Минобороны приобрело 50 тысяч комплектов женской формы, 100 тысяч электрических грелок, 15 тысяч активных наушников. На поставках наушников удалось сэкономить 11,7 млн грн.

Скандалы в Минобороны

Напомним, в прошлом году было несколько громких скандалов, которые касались закупки продуктов для ВСУ. В частности, обнаружилось, что продукты для военных покупали по завышенной цене.

Также недавно в Минобороны ликвидировали схему приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ на почти 1,5 миллиарда гривен.

К организации схемы, вероятно, причастен руководитель одного из Главных управлений Минобороны.