Кулеба прокомментировал возможное главенство Орбана в Евросовете

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное главенство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европейском совете вместо президента Шарля Мишеля, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил Кулеба в эфире телемарафона.

"Во-первых, сам Шарль Мишель сказал, что у ЕС есть еще полгода для того, чтобы решить вопрос будущего президента. Чтобы цк был человек, который полноценно будет выполнять эти функции после его ухода" , - заявил он.

Кулеба подчеркнул, что даже если Орбан станет председателем Евросовета, в это же время он будет председательствовать в ЕС.

"А во-вторых, знаете, как говорила моя бабушка - "Пережили голод, переживем и изобилие". То есть, даже если шесть месяцев там Орбан будет выполнять эти обязанности, он же все равно в это время будет главенствовать в Европейском союзе. Поскольку главенство Венгрии. Ну переживем эти шесть месяцев" , - подчеркнул он.

Что этому предшествовало

Президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью бельгийским СМИ заявил, что намерен принять участие в выборах в Европейский парламент. Это предполагает, что Мишель покинет пост президента Совета ЕС досрочно.

При этом СМИ начали говорить, что Орбан может временно возглавить Европейский совет по отставке действующего президента Шарля Мишеля.

В свою очередь, Мишель заявлял, что есть много способов избежать того, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возглавил Евросовет.