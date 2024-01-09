В Белгородской области РФ решили вывезти детей в соседние регионы

В Белгородской области России организованными группами собираются вывезти детей из-за того, что "переживания родителей достаточно велики".﻿﻿ Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков, сообщает Украинская правда.

По словам российского чиновника, он обратился к губернаторам за помощью в размещении детей.

Сейчас их примут в Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской, Липецкой, Тульской и Пензенской областях.