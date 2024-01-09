Курс валют НБУ на 9 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 9 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 января, достиг уровня 38.19 за 1 доллар.

Евро подорожал на 22 коп до 41.80 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 4.20 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 32 коп до 48.53 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 28 коп до 44.92 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 8 коп до 9.62 за 1 польский злотый.