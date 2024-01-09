Курс валют НБУ на 9 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 9 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 8 января, достиг уровня 38.19 за 1 доллар.
Евро подорожал на 22 коп до 41.80 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 4.20 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 32 коп до 48.53 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 28 коп до 44.92 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 8 коп до 9.62 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.192000
|EUR
|Евро
|41.797300
|RUB
|Рубль
|0.419890
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.534400
|CHF
|Швейцарский франк
|44.915900
|PLN
|Польский злотый
|9.616500