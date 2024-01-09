Генштаб: На фронте за сутки почти 70 атак, больше всего – под Авдеевкой

За прошедшие сутки на передовой произошло 67 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Авдеевском направлении – 18 атак.

Об этом говорится﻿ в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 9 января.

Всего враг нанес 55 ракетных и 22 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новоселовка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 2 атаки окупантов восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Подразделения ракетных войск поразили 2 состава боеприпасов противника.