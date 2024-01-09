Курс наличного доллара за год упал на 6% – Нацбанк

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в декабре 2023 года вырос на 0,4% до 37,83 гривен. По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 5,9%.﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Курс доллара в 2023 году упал после роста в течение 2022 года на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.

По данным НБУ, средний курс наличного евро за 2023 год снизился на 1,5% с 41,81 до 41,17 грн/евро.

Курс в декабре

Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года. Однако в июле, августе и сентябре наблюдались скачки доллара. Максимальным курс в сентябре был на уровне 38,60 гривен.

НБУ с 3 октября перешел от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости. Хотя это прямо не касается наличного рынка, зависимость от ситуации на межбанке все же существует, поскольку часть валюты смогло перетекать с одного сегмента на другой.

Кроме того, НБУ с 1 декабря снял все ограничения для банков на продажу ими наличной иностранной валюты населению. Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке.

Данные НБУ свидетельствуют, что курс интервенций центробанка в декабре вырос с 36,18 до 37,21 грн/доллар. К концу месяца курс вырос до 38 гривен.

В конце года наблюдался всплеск спроса на валюту, вызванный большими бюджетными платежами. В итоге курс на межбанке превысил 38 грн/доллар, а на наличном рынке - 39 грн/доллар.

По состоянию на 8 января обменные пункты продают доллар в среднем по 39,30 гривен.