Россия за сутки потеряла более 800 военных и 5 танков – Генштаб

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 820 военных, 5 танков, 6 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.24 ориентировочно составили: