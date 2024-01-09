Россия за сутки потеряла более 800 военных и 5 танков – Генштаб
За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 820 военных, 5 танков, 6 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 365 990 (+820) человек,
- танков − 6 036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 11 203 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 8 672 (+6) ед,
- РСЗО − 954 (+1) ед,
- средств ПВО − 638 (+0) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 823 (+1) ед,
- крылатых ракет − 1 805 (+18) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 552 (+10) ед,
- специальной техники – 1 333 (+5) ед.