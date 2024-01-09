Швеция отправит свои войска в Латвию для сдерживания РФ – премьер

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил, что в следующем году Швеция отправит войска в Латвию в состав возглавляемых Канадой сил для сдерживания России от нападения, несмотря на то, что его страна еще не является полноправным членом НАТО, сообщает Голос Америки.

Кристерссон сказал, что "не будет тратить время на ожидание окончательной ратификации" членства его страны в НАТО, и предупредил, что Россия "старается дестабилизировать всю Европу" посредством угроз, дезинформации и кибератак.

Швеция все еще ожидает одобрения Турцией и Венгрией ее заявки на вступление в НАТО, которую она подала одновременно с Финляндией в мае 2022 года. Членом НАТО Финляндия стала в мае прошлого года.

"Мы и наши соседи живем в непосредственной тени захватнической войны России против Украины. Но угрозами, дезинформацией и кибератаками Россия пытается дестабилизировать всю Европу" , - отметил он на Национальной конференции по обороне в понедельник.

Он отметил, что поддержка Украины со стороны Швеции, ЕС и США должна продолжаться.

"Продолжение американской поддержки предполагает сильную поддержку Европы. Критика недостаточной вовлеченности Америки звучит ошибочно, если мы сами не отстаиваем свой собственный континент" , – отметил премьер-министр.

Он добавил, что "Швеция имеет уникальный военный потенциал – в воздухе и под водой; с разведывательными возможностями и закаленными солдатами".

По его словам, Швеция внесет свой вклад в защиту и сдерживание НАТО и готова предоставить наземные боевые подразделения для защиты стран Балтии.

"Сегодня я могу сказать, что правительство нацелено на то, чтобы Швеция участвовала с сокращенным батальоном в возглавляемых Канадой силах в Латвии" , - добавил он.

Украина, по его словам, продемонстрировала, что "важнейшим ресурсом страны в войне является общая воля к защите", поэтому, по его словам, 19 января Швеция снова вводит гражданский долг.

Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявил, что гражданская обязанность привлечет соответствующим образом подготовленных гражданских лиц в экстренные службы, укрепляя их возможности реагировать на чрезвычайное положение или атаку.