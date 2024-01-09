В ВСУ объяснили, почему Россия этой ночью не атаковала "Шахедами"

Этой ночью, 9 января, российские войска впервые за долгое время не атаковали территорию Украины дронами-камикадзе Shahed. Причиной, в частности, является и ухудшение погодных условий. Однако враг не перестает терроризировать нашу страну ракетами, авиабомбами и артиллерией. Об этом заявила спикера Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Понимаем, что отсутствие дроновой атаки - это также отклик, определенным образом, и погодных условий тоже. Однако артиллерийские обстрелы враг продолжает и ночью снова напоминал о себе и херсонцам, и жителям Антоновки" , - рассказала Гуменюк.

По ее словам, в регионе обошлось без пострадавших среди мирного населения.

Однако приоритет врага и дальше - это обстрелы фактически ковровым способом или выборочными снарядами по жилым кварталам, по объектам социальной инфраструктуры.

Россия в дальнейшем пытается доставить максимальные хлопоты коммунальщикам, в частности, в вопросах обеспечения теплом, газом, светом.

В то же время оккупанты уменьшили активность вражеской тактической авиации. Это также последствие погоды и боевой работы Сил обороны.

В операционной зоне ОК "Юг", несмотря на потерю самолетов, враг время от времени возвращается к использованию авиации.

"На днях враг пытался повторить бомбардировку управляемыми авиабомбами правого берега и неуправляемыми авиационными ракетами по левому берегу, поскольку штурмовые действия вообще не имеют успеха и они теряют там и людей, и технику, они пытались давить авиацией" , - рассказала спикер.

В то же время она добавила, что за минувшие боевые сутки враг авиацию не использовал, однако штурмовые действия вернули на отметку 10+ и за прошедший день уже насчитали 12 штурмовых действий. Хотя противник почти не использовал технику, ВСУ удалось уничтожить два вражеских танка и две боевые машины десанта.