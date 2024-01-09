Израиль, Ливан и "Хезболла" хотят избежать эскалации – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что власти Израиля и Ливана, а также поддерживаемая Ираном боевая группировка "Хезболла" хотят избежать эскалации, сообщает Европейская правда.

Об этом Блинкен заявил во время общения с журналистами в Саудовской Аравии.

"Что касается Ливана. Ясно, что эскалация, реальный конфликт ни в чьих интересах – Израиля, Ливана и "Хезболлы", если уж на то пошло. И израильтяне очень ясно дали нам понять, что хотят дальнейшего продвижения дипломатическим путем" , – отметил госсекретарь.

Блинкен сказал, что этот путь должен позволить израильтянам, которые вынуждены были уехать из-за угрозы со стороны "Хезболлы", вернуться в свои дома на севере страны, а также позволит ливанцам на юг Ливана.

По его словам, США активно работают над тем, чтобы помочь решить конфликт между Израилем и Ливаном, действуя дипломатическим путем.

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ливанская боевая группировка "Хезболла" не хочет войны с Израилем.

Он также предостерег от втягивания Ливана в конфликт между Израилем и ХАМАС.