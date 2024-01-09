Законопроект о мобилизации: в комитете по нацобороне рассказали, когда примут решение

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может принять решение по законопроекту о мобилизации уже сегодня, 9 января. Затем этот проект будет рассматриваться в сессионном зале парламента.﻿ Об этом сказал председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Прогнозирую, что отдельные нормы законопроекта претерпят существенные изменения во время рассмотрения в парламенте. Ну а финальное решение комитета по законопроекту планируем принять во вторник (9 января, - ред.)" , - сказал он.

Комитет в течение трех дней на закрытых заседаниях обсуждал правительственный законопроект №10378 о мобилизации.

Как сообщил Завитневич, в первом заседании принимали участие представители ВСУ и Минобороны, в том числе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров.

"Получили информацию о ситуации на фронте, прогнозе ее развития с учетом вероятного характера дальнейших действий врага и наших планов. Значительное внимание уделено аргументам относительно мобилизационных потребностей для пополнения боевых частей, понесших потери и тех, которые планируется развернуть" , - сообщил депутат.

По его словам, также было совместное обсуждение с представителями соответствующих министерств по вопросу финансового обеспечения мобилизационных мероприятий, источников покрытия потребностей с учетом ресурсных возможностей экономики страны.