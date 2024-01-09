Bitcoin резко вырос в цене до 21-месячного максимума – Bloomberg

По состоянию на 9 января цена Bitcoin поднялась выше 47 тысяч долларов – впервые с апреля 2022 года. Регуляторы США готовы одобрить биржевые фонды, впервые инвестирующие непосредственно в цифровые активы.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Цифровая валюта выросла на 6,2% до 47 007 долл, что является наибольшим внутридневным ростом с 15 ноября. В прошлом году Bitcoin вырос почти на 160% в ожидании, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит заявки. В ноябре 2021 года токен достиг исторического максимума почти в 69 тысяч долларов.

"Усиление Bitcoin почти наверняка является ответом на очень высокую вероятность того, что мы увидим спотное одобрение ETF на этой неделе" , – сказал соучредитель и главный операционный директор криптохедж-фонда Alt Tab Capital Грег Мориц.

Другие небольшие криптовалюты подорожали больше всего: Ethereum вырос примерно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL и Polkadot – на 7-9%. На Bitcoin приходится чуть больше половины рыночной капитализации криптовалюты в 1,7 триллиона долл.

Акции так называемых криптокомпаний в основном подорожали. Coinbase Global, крупнейшая криптовалютная биржа США, выросла примерно на 2,3%, а майнеры Bitcoin Marathon Digital и Riot Platforms выросли более чем на 7%. MicroStrategy, производитель программного обеспечения, служивший прокси-сервером для многих инвесторов, желающих получать доступ к Bitcoin, упал примерно на 1,2%.