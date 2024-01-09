Группа компаний "Новая почта" меняет название

Группа компаний "Нова пошта" решила отказаться от слова "пошта" в своем названии и перейти на латиницу. Теперь она будет называться NOVA, сообщила пресс-служба группы во вторник, сообщает Лига.Бизнес.

"Мы уже гораздо больше, чем почта. Именно поэтому мы убираем это слово в названии группы компаний" , – пояснила она.

Группа NOVA состоит из шести компаний: Нова пошта в Украине, Nova Post Europe, Nova Global, авиакомпания Supernova Airlines, финансовая компания NovaPay, IT-компания Nova Digital.

Нова пошта – крупнейшая частная сеть доставки в Украине. Владельцы компании – Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. В июле 2023 года совладелец Нової пошти Вячеслав Климов сказал, что капитализация его компании превышает $1 млрд.