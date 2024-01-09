Close button

Рынок электромобилей в Украине за год вырос почти в три раза

Рынок электромобилей в Украине за год вырос почти в три раза
Фото: Pixabay

В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Из этого количества легковых – более 4,5 тыс. и 78 коммерческих.

Всего за весь 2023 год украинцы приобрели 37,6 тыс. авто, с нулевым уровнем выбросов или в 2,8 раза больше по сравнению с 2022 годом. Из них легковых – более 36,8 тысяч, коммерческих – 770 авто.

Кроме общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин.

Если в 2022 году в регистрациях электрокаров доля новых автомобилей составляла 17%, то по итогам прошлого года – почти 20%.

Топ-5 новых электромобилей на рынке 2023 года:

  1. Volkswagen ID.4 – 2655 ед.;
  2. Dong Feng/Honda M-NV – 559 ед.;
  3. Volkswagen ID.6 - 491 ед;4️⃣ Honda eNS1 - 327 ед;
  4. BYD Song – 189 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • Nissan Leaf – 5190 ед.;
  • Tesla Model 3 – 3282 ед.;
  • Volkswagen e-Golf – 3273 ед.;
  • Tesla Model Y – 2171 ед.;
  • VolkswagenID.4 – 1740 ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics