В Украине более 1000 населенных пунктов без электричества – Минэнерго
Из-за непогоды, которая не утихает в Украине, обесточены 1025 населенных пунктов. Из-за шквального ветра, обледенения линий больше всего отключений на Днепропетровщине, Одесщине, в Николаевской, Кировоградской областях. Об этом заявили в министерстве энергетики Украины, сообщает Экономическая правда.
"В Днепропетровской области без электроснабжения почти 29 тысяч потребителей в 324 населенных пунктах, в Одесской области обесточено 268 населенных пунктов, в Николаевской области – 215, в Кировоградской области – 146 населенных пунктов", – говорится в сообщении.
Также есть отключение в Запорожской – 59 населенных пунктов, Херсонской (14), Черниговской (9) и Черновицкой (8) областях.
"Аварийные бригады в пострадавших от непогоды регионах переведены на круглосуточный режим работы. Туда направляется дополнительная техника из других областей. Однако работу и передвижение усложняет гололед", – отметили в Минэнерго.
Энергетики усиленно работают, чтобы вернуть свет как можно скорее.