Венгрия назвала условие для разблокирования 50 млрд евро для Украины – Politico

Венгрия заявляет, что может снять вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. Об этом идет речь в публикации Politico, сообщает Европейская правда.

По словам трех дипломатов ЕС, Будапешт заявил, что может снять вето при условии, что Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе.

Это дало бы венгерскому премьеру Виктору Орбану возможность блокировать финансирование Украины ежегодно, или получить уступки от Брюсселя за отказ от вето.

В материале говорится, что Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС в пятницу и направила соответствующий документ Совету ЕС, где председательствует Бельгия.

По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, согласно венгерскому предложению, ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро.

Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, несмотря на изменение риторики Венгрии, которая ранее выступала категорически против выделения средств Украине в любом виде.

Они указывают, что венгерское предложение не обеспечит предсказуемость для Украины.

"Семилетний бюджет ЕС – это многолетняя структура, мы не можем делать это (согласовать – ред.) из года в год" , – сказал один из дипломатов.

Вопрос финансирования Украины со стороны ЕС стоит в повестке встречи послов стран-членов ЕС, запланированной на среду.

Напомним, после декабрьского саммита ЕС многие лидеры выразили уверенность, что Евросоюз непременно примет решение о финансовой поддержке Украины в начале года.