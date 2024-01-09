Почти 70% украинцев считают правительство наемным работником – опрос

В Украине растет доля людей, относящихся к правительству, как наемному работнику, а не опекуну.﻿ Это показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный с 29 ноября по 9 декабря, сообщает Экономическая правда.

66% украинцев считают, что правительство – это наемный работник, а граждане страны должны быть руководителями, осуществляющими контроль над его действиями.

Три года назад доля украинцев с подобными убеждениями составляла 55%.

При этом за тот же период с 36% до 30% стало меньше тех, кто считает, что правительство – "как отец, который должен заботиться о людях как о детях", отмечается в результатах исследования.

Во всех макрорегионах страны большинство населения склоняются к взгляду на правительство как на работника, лишь на востоке страны чуть больше воспринимающих правительство как опекуна (38% против 28-30% в других макрорегионах).

Среди молодых респондентов более выражен взгляд на правительство как на работника – 80% среди людей в возрасте до 30 лет, 66-70% среди людей в возрасте 30-59 лет и лишь 55% среди людей в возрасте 60 лет и старше.

По данным КМИС, существенная зависимость прослеживается с образованием респондента: среди лиц с высшим образованием 74% видят правительство как работника. Среди лиц с профессионально-техническим или средним специальным образованием – 65%. А среди лиц с полным средним или ниже образованием – 42%. В последней категории 52% рассматривают правительство как опекуна.

Чуть больше половины украинцев, 54%, считают, что чем активнее государство регулирует и контролирует экономическую деятельность, тем лучше это влияет на экономику страны (три года назад таких было 56%). Доля же тех, кто стремится к меньшему регулированию и меньшему контролю – 36% (рост с 24% в 2020 году).

Респонденты, прежде всего, видящие правительство как "отца", в большей степени настаивают на его активном участии и контроле экономики – 64% против 28%, которые считают, что правительство должно меньше вмешиваться в экономику.

Вместе с этим и среди тех, кто видит правительство как наемного работника, половина (49%) считают, что для экономики будет лучше, если государство будет более активно вмешиваться и контролировать (поддерживают большую свободу действий и меньше контроля – 41%).

Во всех макрорегионах преобладает мнение, что государство должно более активно регулировать и контролировать экономическую деятельность. Несколько более выражено такое мнение на юге и востоке Украины.

При этом в возрастном измерении в этом аспекте практически консенсус. Среди людей с высшим образованием меньшая часть (45%) считают, что государство должно меньше регулировать экономическую деятельность, однако и среди них 46% говорят о целесообразности более активного участия государства.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 1 031 совершеннолетнего респондента из всех подконтрольных регионов Украины. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей близких к 50% и 1,4% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны к ней добавляется определенное систематическое отклонение.