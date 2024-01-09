В Раду поступило пять законопроектов о мобилизации – нардеп

В Верховной Раде Украины на вторник, 9 января, зарегистрировали уже пять законопроектов о мобилизации. Один из них – от Кабинета министров, который вызвал больше всего споров﻿ Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Деловая столица.

Четыре альтернативных законопроекта зарегистрировали народные депутаты. Во вторник срок подачи альтернативных законопроектов истек, поэтому, очевидно, это весь перечень, отметил депутат.

"Плюс, согласно регламенту, с сегодняшнего дня можно уже начинать рассматривать закон. Как минимум на Комитете. Сейчас идет закрытое обсуждение у спикера с фракциями по закону" , — пишет Железняк.

Утром вторника должно состояться заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, где будет принято решение по правительственному законопроекту.

Напомним, в конце декабря Кабинет министров направил в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения", где речь идет об усилении мобилизации в Украине, которая ведет войну с Россией.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ряд норм законопроекта о мобилизации противоречит Конституции Украины.

Уже в январе два комитета Верховной Рады не поддержали принятие этого правительственного законопроекта.