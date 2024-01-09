Швеция выделит Украине почти 6 млн долларов

Правительство Швеции приняло решение о предоставлении Украине 50 миллионов шведских крон (5,8 миллиона долларов), сообщает Европейская правда.

Средства будут направлены в фонд НАТО для Украины (Ukraine Comprehensive Assistance Package Fund).

Они будут использоваться для проектов, по которым уже принято решение, но которым не хватает финансирования, например, на закупку оборонного оборудования, топлива, медицинского оборудования, оборудования для разминирования.

Также Швеция выделит по 5 миллионов крон (почти 500 тысяч долларов) для поддержки Грузии и Молдовы.