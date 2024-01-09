Мишеля в Евросовете может заменить экс-премьер Италии – FT

В ЕС видят основным кандидатом на пост президента Европейского совета бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских должностных лиц и дипломатов, сообщает Европейская правда.

По словам собеседников издания, у Драги есть все шансы стать преемником нынешнего главы Евросовета Шарля Мишеля.

Кроме того, в ЕС предполагают, что в ближайшее время на этот пост явятся другие кандидаты.

Как отмечает издание, трудно предсказать, как будут развиваться события с соглашениями по замещению высших должностей в ЕС, поскольку это зависит от результатов общеевропейских выборов.

В то же время источник, близкий к Драге, заявил, что он не претендует ни на одну из руководящих ролей в ЕС.

В публикации говорится, что срочность поиска преемника Мишеля частично вызвана возможностью того, что Европейский совет может временно возглавить венгерский премьер Виктор Орбан, чья страна будет председательствовать в Совете ЕС, если не удастся согласовать кандидатуру до того, как Мишель покинет пост.

Издание отмечает, что лидеры ЕС также могут назначить временного кандидата, чтобы не допустить Орбана. Однако, по словам одного из должностных лиц, Драги вряд ли согласится на временную роль.

Среди других кандидатов на должность главы Европейского совета – нынешние премьер-министры Испании Педро Санчес и Дании Мэтте Фредериксен.

В отличие от Драги оба лидера связаны с крупными европейскими политическими партиями, что является важным фактором при назначениях в ЕС.

Отсутствие партийной принадлежности у Драги "повредит ему", сказал дипломат ЕС.

Кроме того, в материале отмечается, что страны-члены ЕС из Центральной и Восточной Европы уже давно жалуются, что руководящие должности слишком часто получают западноевропейцы.