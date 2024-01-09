Шойгу: РФ начинает серийно производить все типы беспилотников

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу убеждает, что российский военно-промышленный комплекс сформирует серийную линейку всех типов беспилотников - от сверхмалых до тяжелых ударных.﻿﻿ Об этом Шойгу заявил на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, сообщает Украинская правда.

"Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов (БПЛА - ред.). В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов - от сверхмалых до тяжелых ударных" , – сказал российский министр.

Напомним, в апреле 2023 года российские СМИ сообщали о планах запустить серийное производство тяжелых ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Охотник". Производство данного беспилотника, об испытаниях которого Россия объявляла еще 4 года назад, якобы начнется через два года в Новосибирске.

В июле 2023 года российская компания "Робоавиа" объявила о строительстве второго завода по производству БПЛА, который возведут в Ростовской области, а первый уже якобы работает в оккупированном Крыму - в Симферополе.

В августе 2023 года глава Кремля Владимир Путин поручил госкорпорации "Ростех" нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет".

В ноябре агентство Reuters со ссылкой на Институт науки и международной безопасности сообщало, что спутниковые изображения показывают прогресс в строительстве в России завода, который будет массово производить иранские беспилотники-камикадзе. Ожидается, что Москва нацелит их на украинские энергетические объекты.