В Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания

По состоянию на утро потребление электроэнергии на 5,8% превышает вчерашние показатели, создавая существенную дополнительную нагрузку на электростанции. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"По состоянию на 9:00 уровень потребления на 5,8% превышает вчерашний показатель, который уже был достаточно высоким. Причина - значительное усиление похолодания. С 0°C в пятницу, 5 января, до -11°C в понедельник, 8 января Сегодня, 9 января - прогнозируемая среднесуточная температура -15°C.

Кроме того, продолжается заживление потребителей, обесточенных из-за непогоды в ряде областей. В регионах, где возобновляется электроснабжение, фиксируется быстрый сиюминутный рост потребления" , - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отмечают, что значительный рост потребления из-за усиления морозов создает существенную дополнительную нагрузку на электростанции, которые и так работают на максимальной мощности.

"Просим потребителей в ближайшие дни особенно внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в течение всего дня с 09:00 до 19:00. Чтобы помочь энергосистеме работать сбалансированно в таких сложных условиях, пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо" , - отметили в "Укрэнерго".

Экспорт электроэнергии 9 января не производится. Импорт запланирован днем из Словакии и Румынии общим объемом 1950 МВт-ч.