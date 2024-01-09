Минобороны разрывает все соглашения с компаниями Гринкевича – замминистра

В Министерстве обороны заявили, что расторгают все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. Речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, обвиняемом в масштабном хищении денег на нужды военных. Об этом заявил замминистра обороны Украины Виталия Половенко, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Позиция такова, что после публикации в СМИ Министерством обороны было сразу принято решение о разрыве договоров, которые были заключены" , - ответил он на вопрос о позиции Минобороны по поводу скандала вокруг Гринкевичей.

Что известно о деле Гринкевича

Напомним, в конце декабря 2023 года ГБР задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

После чего уже 30 декабря Печерский районный суд города Киева избрал Гринкевичу меру пресечения. Его взяли под стражей с альтернативой в виде залога в размере более 420 миллионов гривен. В настоящее время предприниматель остается под арестом.